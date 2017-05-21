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В Мадриде прошел многотысячный митинг с требованием отставки премьера

В Мадриде прошел многотысячный митинг с требованием отставки премьера

3:46  21 Мая 2017
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В Мадриде прошел многотысячный митинг с требованием отставки премьера

Мадрид, 21 мая. Несколько тысяч человек вышли в субботу в Мадриде на митинг в поддержку вынесения вотума недоверия премьер-министру Испании Мариано Рахою.

Сообщается, что митингующие собрались на площади Пуэрта-дель-Соль. Кроме смены правительства протестующие потребовали отправить в отставку председателя правительства автономного сообщества Мадрид Кристину Сифуэнтес, которую также заподозрили в коррупционной деятельности.

В Мадриде прошел многотысячный митинг с требованием отставки премьера

Стоит отметить, что в скором времени глава испанского правительства должен дать показания в суде в качестве свидетеля по коррупционному делу «Gurthel».

Ирина Новикова
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