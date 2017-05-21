Новая оптическая иллюзия озадачила соцсети

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Москва, 21 мая. В социальных сетях набирает популярность новая оптическая иллюзия. Пользователи Интернета пытаются разобраться, что изображено на картинке: стена или река.

В наиболее популярных социальных сетях изображение собирает до четырех тысяч мнений. Снимок, ставший предметом раздора, был сделан в городе Мербуш в ФРГ.

Пользователи указывают на тени, неровности и другие аргументы. Однако консенсуса пока нет, - пишет Газета.ru.