Определился соперник сборной России по хоккею в матче за бронзу ЧМ

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Кельн, 21 мая. Сборная Финляндии станет соперником российской национальной команды в матче за третье место на чемпионате мира 2017 года по хоккею.

В субботу сборная Швеции обыграла команду Финляндии в полуфинальном матче со счетом 4:1.

Отметим, что сборные России и Финляндии 19 раз встречались в ходе матчей мирового первенства.

Добавим, что матч за третье место чемпионата пройдет 21 мая в Кельне. Игра начнется в 17:15.

Ранее Газета.ру сообщала, что в финале мирового первенства шведы поборются за золото со сборной Канады.