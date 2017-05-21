Пассажирский самолет Boeing-737 столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

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Лос-Анджелес, 21 мая. Пассажирский авиалайнер Boeing-737 со 146 пассажирами на борту, после того, как приземлился в международном аэропорту Лос-Анджелеса, столкнулся с грузовиком. В результате происшествия пострадали восемь человек, сообщает в своем заявлении пожарная служба города.

Как сказано в опубликованном документе, Boeing столкнулся с грузовиком на полосе руления. В момент столкновения в грузовике находилось восемь человек. Все они получили травмы, не представляющие угрозы жизни. Никто из пассажиров самолета не пострадал.



По сообщению пожарной службы, от столкновения грузовик перевернулся. Самолет получил незначительное повреждение правого крыла, разлива топлива не произошло.