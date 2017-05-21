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Ученые рассказали о пользе фаст-фуда для мозга

Ученые рассказали о пользе фаст-фуда для мозга

3:04  21 Мая 2017
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Ученые рассказали о пользе фаст-фуда для мозга

Бостон, 21 мая. Специалисты из Бостонского университета заявили, что некоторые виды фаст-фуда являются полезными для работы головного мозга.

Данный вывод был сделан ими по итогам десятилетнего исследования рациона порядка 1,5 тыс. человек. Оказалось, что блюда, содержащие яйца, имеющие в своем составе витамин В4, способствуют улучшению мыслительных способностей.Ученые рассказали о пользе фаст-фуда для мозга

Также на работу мозга положительно влияют курица тикка масала, и неаполитанская пицца, а также суши с лососем и фалафель.

Ирина Новикова
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