Ученые рассказали о пользе фаст-фуда для мозга
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Бостон, 21 мая. Специалисты из Бостонского университета заявили, что некоторые виды фаст-фуда являются полезными для работы головного мозга.
Данный вывод был сделан ими по итогам десятилетнего исследования рациона порядка 1,5 тыс. человек. Оказалось, что блюда, содержащие яйца, имеющие в своем составе витамин В4, способствуют улучшению мыслительных способностей.
Также на работу мозга положительно влияют курица тикка масала, и неаполитанская пицца, а также суши с лососем и фалафель.
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