Ученые нашли антитела, способные победить рак

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Вашингтон, 21 мая. Американским ученым удалось выявить антитела, которые заставляют иммунные клетки атаковать раковую опухоль. Об открытии сообщает Science Immunology.

Антитела были выявлены специалистами случайно. По словам одного из исследователей, Говарда Уайнера, изначально иммунотерапия рака не была предметом его исследований. Ученый отметил, что на первичных стадиях организм человека справляется с функцией сдерживания опухолей. Но при возникновении метастаз он оказывается бессилен.

Опыты, проведенные командой Уайнера на мышах, оказались удачными, — пишет Science Immunology.

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