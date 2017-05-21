Вице-спикер ГД РФ назвал шантажом и угрозой слова TI о Поклонской

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Москва, 21 мая. Вице-спикер Государственной думы РФ Владимир Васильев заявил, что высказывание заместителя гендиректора российского отделения международной антикоррупционной организации Transparency International Ильи Шуманова о расследовании в отношении депутата Натальи Поклонской является шантажом и угрозой.

«Такого рода высказывания в адрес представителя власти, который исполняет свои полномочия, абсолютно недопустимы, и могут быть оценены как шантаж», — сказал Васильев.

Он подчеркнул, что представителям иностранных организаций необходимо для начала изучить российское законодательство и относиться к нему с уважением, говорится в материале Газеты.ру.