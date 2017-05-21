Видео с организатором покушения на Ким Чен Ына опубликовали в КНДР

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Пхеньян, 21 мая. Северокорейский сайт Uriminzokkiri, близкий официальному Пхеньяну, опубликовал видеозапись, на которой гражданин КНДР рассказывает о своем участии в покушении на лидера государства Ким Чен Ына.

Запись длится 23 около 23 минут. Человек, назвавший себя Ким Сон Иром, признается, что его одурачили вражеской пропагандой. Он сожалеет о совершенном преступлении, - утверждается в видеоматериале.

Ранее глава КНДР назвал страну лидером среди ракетных держав. Об этом писала Газета.ru.