Россиянин, получивший ранение в Мексике, погружен в искусственную кому

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Мехико, 21 мая. Консул РФ В Мехико Дмитрий Болбот сообщил, что россиянин Алексей Макеев, получивший ранения в Канкуне, находится в состоянии искусственной комы.

По словам дипломата, пострадавший получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и в настоящее время полностью парализован, говорится в материале Газеты.ру.

Он также подчеркнул, что посольство РФ связалось с руководством госпиталя, где находится пострадавший, и получило заверение, что ему будет проведено все возможное лечение. Также отмечается, что федеральная полиция штата Кинтана-Роо возьмет россиянина под усиленную охрану.