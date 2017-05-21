Выставка двух военных художников РФ и Великобритании раскрыла невероятную cхожесть их судеб. ФАН-ТВ

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В здании Санкт-Петербургского Государственного архитектурно-строительного университета открылась выставка «Две перспективы». На ней представлены работы двух воинов – Павла Афонина и Эдварда Миллигана. История и судьба этих людей удивительно похожи. Обоим было по 20 лет, когда их втянуло в события Второй мировой войны. Британский летчик Эдвард (Тед) Миллиган попал в плен, а советский сапер Павел Афонин дошел до Берлина, там они почти пересеклись, но так и не познакомились. А до войны у них была одинаковая мечта – стать архитекторами. И им это удалось: уже после, в мирное время. Они оба ушли из жизни в 2011-м, каждый оставил после себя богатое наследие в виде художественных работ – в основном, это карандашные и акварельные зарисовки, сделанные прямо в военные дни. Но кто бы мог подумать, что спустя столько времени их потомки случайно познакомятся и смогут организовать выставку, объединившую две похожие судьбы. Съемочная группа ФАН-ТВ побывала на церемонии открытия.

– 72 года отделяют нас от Великой Победы, которую отмечал весь мир, – обратился к гостям открытия Всеволод Инчик, доктор технических наук, профессор кафедры химии СПбГАСУ. – Время жестоко, оно уносит многих людей, в том числе непосредственных участников войны. Но остаются материалы, которые мы называем артефактами. Это бесценные «документы войны». К ним относятся и письма, и воспоминания, и фотографии, и, конечно, рисунки, которые представлены здесь, у нас на выставке.

Инициатором объединения работ в одну целостную композицию стала внучка Павла Афонина, которая занимается исследованием искусства II Мировой войны и является президентом Русскоязычного общества Кембриджа. Корреспондентам ФАН-ТВ удалось расспросить Ксению Афонину об этой выставке:

– Мы хотели показать историю Второй мировой войны по впечатлениям двух художников, по их зарисовкам, которые они создавали как непосредственные участники войны на разных фронтах. Один – советский офицер Павел Иванович Афонин. Он воевал на передовой в саперных войсках и прошел всю войну, от Москвы до Берлина, и при этом не переставал рисовать, создал более двухсот рисунков за это время. Второй художник – Эдвард Миллиган. Он был военнопленным в немецком лагере под Берлином и в это время рисовал свои впечатления от пережитого, у него были очень тяжелые условия жизни. Бездейственность его убивала. А искусство в чем-то помогло им обоим выжить. Это был способ ухода от действительности. А где-то оно позволяло помочь и другим. Павел Афонин, например, делал зарисовки, которые он отдавал своим боевым товарищам, и они служили весточкой с фронта родным и близким. Старался делать два рисунка: один сохранял себе, а второй отдавал людям, которых рисовал.

При жизни оба художника не хотели вспоминать войну. Только в последние два года перед смертью стали делиться воспоминаниями. Мой дед – со мной по телефону, он рассказывал по полчаса в день. И я узнала то, чего никогда не слышала до этого. А Эдвард Миллиган делился с ученым Инглэндом, отдал ему свои дневники. И Джон был первым, кто прочел эти дневники. До него их никто не видел.

Почему мы хотели сделать эту выставку? Мы хотели показать, что трагедия войны – едина. Неважно, в какой стране, на каком фронте, передовая это или плен. Это страшно, тяжело и не должно повториться. Это наш маленький вклад – может быть, громко звучит – в дело мира! Ведь, с другой стороны, это большое взаимопонимание на человеческом уровне.

– Вам удалось побеседовать с вашим дедом при жизни. Какие эмоции, чувства из его рассказов вам запомнились больше всего?

– Трагедия потери. Потери людей, боевых товарищей. О некоторых он даже рассказывать не мог, потому что он делал зарисовку буквально за десять минут до их смерти…

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Все торжественные речи звучали на двух языках: кроме зарубежных гостей, на церемонии открытия присутствовал Генеральный консул Великобритании в Санкт-Петербурге Кит Аллан.

–У меня еще не было возможности осмотреть эту экспозицию, но я сейчас это сделаю и буду очень рад, – сказал он. – Эти два молодых человека, служившие во время Второй мировой войны, были очень молодыми и очень талантливыми. Эти двое молодых людей не знали друг о друге, хоть и встретились недалеко от Берлина совершенно случайно. И не знали, насколько общее их увлечение, насколько одинаковая судьба, сколько страданий выпало каждому из них. И очень интересно видеть сегодня эти параллели на выставке.

Из Британии в Петербург привезены копии рисунков Эдварда Миллигана. Наследником и хранителем его творчества стал молодой английский ученый, художник Джон Инглэнд, который хоть и не является прямым потомком ветерана-архитектора, но вспоминает о нем с большой теплотой. О рисунках и своих ощущениях Джон рассказал съемочной группе ФАН-ТВ:

– Здесь в основном люди, которых он встречал, его друзья по плену. Он передал желание выжить! Он все время искал что-то позитивное, искусство помогало ему это находить. Он использовал время заключения, чтобы заниматься самообразованием. В лагере военнопленных, благодаря поддержке Международного красного креста, это было возможно. И поэтому он мог слушать музыку, он слушал Чайковского, читал Пушкина. Тед (краткая форма имени Эдвард, принятая в Британии, – прим. ред.), если бы он только знал, что эта выставка произойдет, был бы очень счастлив. Ведь у нас столько общего, несмотря на все наши отличия. И у них были общие переживания этой войны, у этих двух художников.

Выставка в здании Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета открыта для посещения. Все желающие познакомиться с творчеством ветеранов-архитекторов могут посетить ее до 4 июня.

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