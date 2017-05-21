Останки неопознанных жертв крушения А321 захоронили в Петербурге
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Санкт-Петербург, 21 мая. Неопознанные останки жертв крушения авиалайнера А321 в небе над Синайским полуостровом были захоронены в Санкт-Петербурге.
Траурную церемонию провели на Серафимском кладбище. На мероприятии присутствовали примерно 500 человек. В основном это родные и близкие погибших, — пишет Газета.ru.
Накануне сообщалось об инциденте с самолетом бразильской командой «Шапекоэнсе». Воздушное судно не сумело достичь пункта назначения.
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