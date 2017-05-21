Тренер сборной РФ по хоккею не может найти верный рисунок на игры с канадцами — СМИ

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Кельн, 21 мая. Эксперты считают, что одной из причин проигрыша российской хоккейной сборной в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею может быть тренер россиян Олег Знарок.

Отмечается, что Знарок не смог найти верный тактический рисунок на игры с канадцами.

В ходе прошедшего матча российская команда играла неплохо, однако в ответственный момент тренерский штаб не отреагировал верно на происходящее, не успокоив команду после первой ответной шайбы, в результате чего та продолжила игру на эмоциях и нахватала удалений.

Напомним, что под его руководством национальная команда трижды встречалась с канадцами и потерпела поражения во всех играх. Под руководством Олега Знарока Россия до этого проиграла Канаде в финале ЧМ-2015 (1:6) и в полуфинале Кубка мира (3:5).