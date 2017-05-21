Сирия: после создания зон деэскалации сохраняется стабильная ситуация

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Дамаск, 21 мая. С момента создания зон деэскалации в Сирии эксперты констатируют, что ситуация в республике остается стабильной.

Отмечается, что официальному Дамаску благодаря посредничеству удалось достичь соглашения о перемирии в десяти населенных пунктах.

Боевики с их семьями массово направляются в Идлиб. Ожидается, что до 4 июня работа по уточнению линий разграничения зон деэскалации будет завершена. После этого логично ждать активных акций от России, Ирана и Турции.

20 мая сообщалось о 15 нарушениях в зонах деэскалации. Об этом писала Газета.ru.