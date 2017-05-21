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Украина
Порошенко: ЕС может продлить санкции против России

Порошенко: ЕС может продлить санкции против России

1:44  21 Мая 2017
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Порошенко: ЕС может продлить санкции против России

Киев, 21 мая. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европейский союз может продлить антироссийские санкции, если не будут выполняться минские соглашения.

«Мы договорились, что если минские соглашения не будут выполняться, то с высокой долей вероятности санкции Евросоюза будут продолжены», — сказал Порошенко после встречи с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.Порошенко: ЕС может продлить санкции против России

Кроме того, он отметил важность данной встречи, так как она прошла перед саммитом G7. По его словам, в ходе встречи лидеров стран «Большой семерки», украинский вопрос будет стоять высоко в повестке дня.

Ирина Новикова
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