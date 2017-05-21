Трамп будет жить в бомбоубежище в Израиле

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Тель-Авив, 21 мая. Президент США Дональд Трамп будет жить в гостиничном номере, созданном для защиты от взрывов и газовых атак во время своего визита в Израиль. Об этом сообщает NBC News.

Следует отметить, что одна ночь в King David Hotel обходится ее постояльцам в $5,700. Менеджер отеля заверил NBC, что если даже вся гостиница взорвется, гости номера Трампа останутся целыми и невредимыми. Кроме того, в качестве дополнительной меры безопасности здание отеля будут патрулировать воздушные шары.

Ранее сообщалось, что Иванка и Меланья Трамп решили оставить головы непокрытыми во время визита президента США в Саудовскую Аравию. Об этом сообщала Газета.ru.