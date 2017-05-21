Сирия: последняя колонна боевиков должна покинуть Хомс в течение суток

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Хомс, 21 мая. Губернатор сирийской провинции Хомс Талал Барази сообщил, что в течение суток последняя колонная с боевиками и членами их семей должна уйти из квартала Аль-Ваэр.

Отмечается, что в результате правительственные войска полностью возьмут Хомс под контроль.

Барази отметил, что операция началась в субботу утром, однако она является масштабной и требует около 24 часов на проведение.

«Говорить о том, когда закончится, точно пока сложно. Мы формируем две группы: одна направляется в Идлиб, вторая в Джараблус. Сегодня выйдут около 700 боевиков с семьями, всего 2,5 тысячи человек», — пояснил он.