Путин пообещал отправить еду для жителей Венесуэлы

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21 мая, Москва. Президент РФ Владимир Путин во время своего разговора по телефону с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро пообещал отправить еду жителям этой латиноамериканской страны, сообщает МИД Венесуэлы.

Как сообщает ведомство, Владимир Путин пообещал направлять в Венесуэлу несколько тысяч тонн муки каждый месяц. На сайте Кремля об этой договоренности не сообщается.

Напомним, что в Венесуэле произошло резкое обострение экономической и политической ситуации. На фоне кризиса мука стала одним из самых редких товаров в Венесуэле, ее очень тяжело найти в обычных продовольственных магазинах.