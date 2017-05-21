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Власти Китая раскрыли около 20 информаторов ЦРУ с 2010 по 2012 год — NYT

Власти Китая раскрыли около 20 информаторов ЦРУ с 2010 по 2012 год — NYT

1:01  21 Мая 2017
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Власти Китая раскрыли около 20 информаторов ЦРУ с 2010 по 2012 год — NYT

Нью-Йорк, 20 мая. Власти Китайской Народной Республики выявили около 20 агентов ЦРУ США в период с 2010 по 2012 годы. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, китайские власти сумели разоблачить крупную разведывательную сеть, которая действовала на территории Поднебесной на протяжении многих лет.

По информации NYT, один из информаторов США был убит в одном из правительственных зданий в присутствии коллег в качестве меры предостережения.

В США сочли эту операцию одной из самых значимых неудач в истории американской разведки, — пишет Газета.ru.

Сергей Свазовский
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