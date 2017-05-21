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Нью-Йорк, 20 мая. Власти Китайской Народной Республики выявили около 20 агентов ЦРУ США в период с 2010 по 2012 годы. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, китайские власти сумели разоблачить крупную разведывательную сеть, которая действовала на территории Поднебесной на протяжении многих лет.

По информации NYT, один из информаторов США был убит в одном из правительственных зданий в присутствии коллег в качестве меры предостережения.

В США сочли эту операцию одной из самых значимых неудач в истории американской разведки, — пишет Газета.ru.