Турция готовит новые военные операции в Сирии и Ираке

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Анкара, 21 мая. Турция разработала план антитеррористических операций, направленный против возможных атак курдских вооруженных формирований из Сирии и Ирака, сообщают турецкие СМИ.

Напомним, что во вторник в Вашингтоне прошли переговоры Дональда Трампа и Тайипа Эрдогана. Дискуссия развернулась на на фоне вскрывшихся противоречий политики двух стран в отношении сирийских курдов.

Надо отметить, что недавно президент США Дональд Трамп принял решение о вооружении сирийских курдов, ведущих борьбу против ИГ*.

А Турция заявляет, что курдские формирования (YPG и PYD) в Сирии связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), которую как Анкара, так и Вашингтон считают террористической.

По словам Эрдогана, Анкара оставляет за собой право принять ответные меры против сил самообороны сирийских курдов в случае, если с их стороны последует нападение.

Как сообщают военные источники в Анкаре, на военных базах, которые предполагает задействовать в рамках антитеррористического плана Генштаб Турции, завершена подготовка к операциям в Сирии и Ираке. Пополнены склады с оружием и боеприпасами, а в приграничные районы стянута дополнительная военная техника.

* Организация запрещена на территории РФ.