Путин рассмотрит стратегию Кудрина по развитию экономики России в конце мая
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Москва, 21 мая. Глава Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин проинформировал о своем намерении представить экономическую стратегию развития России президенту РФ Владимиру Путину в конце мая.
По словам Кудрина программа в целом уже подготовлена.
«В отличие от других программ, в том числе «Стратегии 2020», мы затронули социальную сферу значительно больше, состояние судебно-правоохранительной системы, международных отношений», — заявил Алексей Кудрин.
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