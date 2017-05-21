Путин рассмотрит стратегию Кудрина по развитию экономики России в конце мая

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Москва, 21 мая. Глава Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин проинформировал о своем намерении представить экономическую стратегию развития России президенту РФ Владимиру Путину в конце мая.

По словам Кудрина программа в целом уже подготовлена.