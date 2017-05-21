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Экономика
Путин рассмотрит стратегию Кудрина по развитию экономики России в конце мая

Путин рассмотрит стратегию Кудрина по развитию экономики России в конце мая

0:24  21 Мая 2017
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Путин рассмотрит стратегию Кудрина по развитию экономики России в конце мая

Москва, 21 мая. Глава Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин проинформировал о своем намерении представить экономическую стратегию развития России президенту РФ Владимиру Путину в конце мая.

По словам Кудрина программа в целом уже подготовлена. 

«В отличие от других программ, в том числе «Стратегии 2020», мы затронули социальную сферу значительно больше, состояние судебно-правоохранительной системы, международных отношений», — заявил Алексей Кудрин.

#владимир путин #россия
Олег Сорокин
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