Умер экс-президент Удмуртии Александр Волков

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Москва, 21 мая. Бывший президент Удмуртии и заместитель председателя совета федерации по науке, образованию и культуре Александр Волков скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии Энвиль Касимов в социальной сети Facebook.

Александр Волков занимал пост президента Удмуртии в период с 2000-го по 2014 годы. Газета.ru уточняет, что Волков скончался в больнице, где находился на лечении.

Накануне сообщалось, что российское посольство приложит максимум усилий, чтобы обеспечить безопасность гражданина России, раненого в Мексике.