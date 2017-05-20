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Посольство обеспечит защиту раненого в Мексике россиянина

Посольство обеспечит защиту раненого в Мексике россиянина

23:55  20 Мая 2017
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Посольство обеспечит защиту раненого в Мексике россиянина

Мехико, 20 мая. Посольство Российской Федерации заявило, что приложит все необходимые усилия для защиты россиянина Алексея Макеева, раненого накануне в Мексике.

По словам консула Дмитрия Болбота, посольство обратилось к мексиканским коллегам с просьбой взять ситуацию под контроль.

Следует отметить, что причиной инцидента, в результате которого гражданин России получил ранение в Мексике, стала его собственная агрессивность. Он нанес одному из местных жителей смертельное ранение. Горожане хотели устроить самосуд над Макеевым, а в местной больнице сначала не пожелали его лечить.

Накануне сообщалось о намерении посольства РФ защитить Макеева.

#алексеймакеев
Сергей Свазовский
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