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Спорт
Швеция победила Финляндию и вышла в финал ЧМ по хоккею

Швеция победила Финляндию и вышла в финал ЧМ по хоккею

23:37  20 Мая 2017
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Швеция победила Финляндию и вышла в финал ЧМ по хоккею

Кельн, 20 мая. Сборная Швеции убедительно обыграла команду Финляндии в рамках полуфинала чемпионата мира по хоккею  в Кельне — 4:1.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. Во второй двадцатиминутке скандинавы забросили две безответные шайбы. В третьем периоде Швеция сумела закрепить успех, обеспечив себе уверенную победу.

В финале «желто-синим» будет противостоять сборная Канады, одолевшая накануне Россию.

Сергей Свазовский
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