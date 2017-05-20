Швеция победила Финляндию и вышла в финал ЧМ по хоккею

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Кельн, 20 мая. Сборная Швеции убедительно обыграла команду Финляндии в рамках полуфинала чемпионата мира по хоккею в Кельне — 4:1.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. Во второй двадцатиминутке скандинавы забросили две безответные шайбы. В третьем периоде Швеция сумела закрепить успех, обеспечив себе уверенную победу.

В финале «желто-синим» будет противостоять сборная Канады, одолевшая накануне Россию.