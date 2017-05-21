ФБК и Transparency International прокомментировали инициативу Поклонской

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Москва, 21 мая. Фонд борьбы с коррупцией и Transparency International заявили, комментируя предложение депутата Государственной Думы РФ Натальи Поклонской проверить их на предмет коррупции, что готовы к проверке.

Напомним, что ранее председатель комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Наталья Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, а также российского отделения Transparency International.

По словам вице-президента Transparency International Елены Панфиловой, ее организация настроена обсудить с депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской ее идею о проверке антикоррупционного объединения на предмет коррупции.

«Если хочется госпоже Поклонской нас ещё попроверять и если она может хотя бы внятно объяснить, какая коррупция может происходить в некоммерческой организации, то было бы интересно с ней по этому поводу поговорить», — заявила Панфилова.

При этом она посчитала важным напомнить, что, согласно федеральному закону «О противодействии коррупции», коррупция — это незаконное действие должностного лица, которое использует свои полномочия в личных целях, а некоммерческая организация в целом, либо её сотрудники в частности — должностными лицами не являются.

Наталья Поклонская считает, что подобные организации угрожают благополучию страны, поскольку «нельзя будоражить общество… для своих нечистых целей». Экс-прокурор отметила, что деятельность таких организаций похожа на саморекламу, чтобы оправдать финансирование.