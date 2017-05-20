Клинтон репетировала уход от объятий с Трампом перед дебатами

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Вашингтон, 20 мая. Бывший кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон тренировалась уклоняться от объятий своего оппонента Дональда Трампа перед дебатами. Запись репетиции опубликована в социальной сети Twitter.

На видео можно рассмотреть Клинтон и мужчину, который идет ей навстречу, стремясь обнять. Хиллари пытается ускользнуть, однако неизвестный ее настигает. За кадром слышится смех.

Экс-кандидат на пост президента США от Демократической партии выразила надежду, что видео поднимет пользователям настроение.

Накануне сообщалось, что большая часть американских граждан считает необходимым проверить политическую деятельность Клинтон на предмет «российского следа».