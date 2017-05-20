Путин обсудил Сирию и кибербезопасность с членами Совбеза

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Москва, 20 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил вопросы кибербезпасности и урегулирование конфликта в Сирии с членами Совбеза. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что особе внимание участники дискуссии уделили ситуации, сложившейся в сирийской провинции Хомс. Путин подчеркнул нелегитимный характер удара, который нанесла накануне коалиция во главе с США по позициям сирийских правительственных войск.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала Порошенко о своей беседе с Владимиром Путиным.