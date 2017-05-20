Иванка и Меланья Трамп решили не покрывать головы в Саудовской Аравии

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Эр-Рияд, 20 мая. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка и его супруга Меланья не стали покрывать головы во время визита в Саудовскую Аравию вопреки местным обычаям.

Этот поступок вызвал оживленную реакцию в американском обществе. Дело в том, что сам Трамп не так давно раскритиковал супругу Барака Обамы Мишель за ее отказ покрыть голову в Саудовской Аравии. Тогда нынешний хозяин Белого дома говорил, что «у США и так хватает врагов», так что усугублять ситуацию не стоит.

Тем не менее, дочь и жена Трампа поступили аналогично, оставшись с непокрытой головой.