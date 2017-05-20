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Мальчик из США сдал полиции отца, торговавшего наркотиками

Мальчик из США сдал полиции отца, торговавшего наркотиками

22:24  20 Мая 2017
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Мальчик из США сдал полиции отца, торговавшего наркотиками

Вашингтон, 20 мая. 11-летний мальчик из штата Массачусетс в США сообщил полиции о том, что его отец хранит в своем доме подозрительные порошки.

Правоохранители незамедлительно отправились к месту жительства Ямило Меркадо. В его чемодане действительно было обнаружено вещество, внешне напоминающее наркотики. Экспертиза подтвердила, что Меркадо действительно хранил наркотики, общую стоимость которых эксперты оценили в 8,5 тысяч долларов США.

Отцу ребенка предстоит ответить перед законом за хранение и торговлю наркотиками. Кроме того, по мнению следствия, Меркадо подвергал сына опасности.

Ранее сообщалось о задержании солиста Би-2 за хранение наркотиков во время матча чемпионата России по футболу «Спартак» — «Терек».

Сергей Свазовский
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