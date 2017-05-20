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Новости Сирии
Боевики с семьями направляются из Дамаска в Идлиб: ФАН публикует видео

Боевики с семьями направляются из Дамаска в Идлиб: ФАН публикует видео

23:02  20 Мая 2017  /обновлено: 23:05  20 Мая 2017
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Боевики с семьями направляются из Дамаска в Идлиб: ФАН публикует видео

Дамаск, 20 мая. Губернатор Дамаска сообщил, что на третьем этапе эвакуации из Дамаска было вывезено 2672 человека, из них 1076 боевиков. Федеральное агентство новостей публикует видео с места событий.

Транспортировка боевиков и их семей реализуется в рамках соглашения о прекращении огня.

Трасса Дамаск - Идлиб

Автобусы направляются в провинцию Идлиб на севере Сирии, в то время как другие боевики, поддержавшие соглашение о перемирии, останутся в Дамаске. Оставшиеся в Дамаске взяли на себя обязательство не угрожать государственной безопасности Сирии и сдать свое оружие представителям законной сирийской власти.

 

#сирия #дамаск #идлиб
Олег Сорокин
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