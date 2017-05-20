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Лондон, 20 мая. Ученые из Эксетерского университета Великобритании пришли к выводу, что в ближайшем будущем Антарктида превратится в «зеленый континент». Их выводы опубликованы в The Guardian.

Отмечается, что за последние годы мох существенно потеснил «ледники». Специалисты полагают, что полностью зеленым континент не станет. Тем не менее, Антарктиду ожидает «больше зеленое будущее».

Один из участников проекта, Мэт Эймсбери, подчеркнул, что климатические изменения будут стремительными, — цитирует Газета.ru.

Ранее ученые выявили значительные водные запасы на Луне.