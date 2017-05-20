Ученые раскрыли природу загадочного НЛО над Ташкентом

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Ташкент, 20 мая. Ученые прокомментировали сообщения об НЛО, которое жители Ташкента увидели в ночном небе. По мнению экспертов, люди могли принять за корабль пришельцев космический мусор.

Накануне пользователи соцсетей сообщили о загадочном светящемся объекте, который они разглядели ночью над Ташкентом. Нашлись люди, которые посчитали это явление очередным доказательством существования НЛО. Однако ученые придерживаются другой точки зрения.

Так, ученый секретарь Астрономического института Академии наук Узбекистана Игорь Абдурагимов предположил, что этим объектом на самом деле был обломок космического аппарата или обтекатель ракеты-носителя. По его словам, это явление не представляет опасности для нашей планеты, поскольку такие объекты как правило сгорают в 100 — 80 км над Землей, сообщает UZ.24.