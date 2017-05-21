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Сирия, 21 мая. Террористы заявили об убийстве почти 30 солдат САА в результате серии контратак ИГ** на востоке Алеппо. Армия САР зачищает территории у южной границы Сирии от отрядов ССА**. К востоку и к югу от Пальмиры разворачивались жестокие столкновения между САА и ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): отбила нападение ИГ к востоку от Пальмиры; провела обстрелы позиций «Джебхат Фатх аш-Шам»*** и ССА на севере провинции Хама; зачистила от отрядов ССА больше 60 кв.км. земли к востоку от Эс-Сувейды и вошла в район Аз-Залаф вблизи границы с Иорданией.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): убило 27 и взяло в плен еще семерых военнослужащих армии САР в результате столкновений на востоке провинции Алеппо; сдержало натиск САА на фронте к югу от Пальмиры; убило 15 человек и ранило еще 63 в ходе обстрелов Дейр эз-Зора; пыталось организовать теракт в центральном районе Багдада.

Сирийская свободная армия (ССА): утратила контроль над частью опорных пунктов в районе Дакна к востоку от Дамаска в результате наступления армии САР.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): продолжала вести бои с «Джейш Аль-Ислам»***** в Восточной Гуте, под обстрелами были ранены 12 местных жителей.

Курды: наступали на позиции ИГ к западу от Ракки под прикрытием артиллерии и ранили трех гражданских лиц, вплотную приблизились к поселению Хинда.

Международная коалиция: в ходе воздушной операции против ИГ ударила по мирным районам Мосула, убив 102 человека.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) совместно с бойцами ливанского формирования «Хезболла» и Национальных сил обороны (NDF)****** в минувшие сутки продолжали наступление на позиции Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемой Пентагоном, в пустынном районе Дакна к востоку от Дамаска. По информации новостного центра Al Masdar News, в результате серии массированных атак союзным правительственным силам удалось отбить у исламистов ряд ключевых опорных пунктов и таким образом несколько приблизиться к области Бадия на юге провинции Хомс вблизи южной границы Сирии. Войска армии САР и союзники атакуют в данном направлении сразу с нескольких сторон. Командование САА рассчитывает полностью запечатать границу с целью обезопасить республику от возможного вторжения американских войск, размещающихся в Иордании.

На территории Восточной Гуты накануне вновь фиксировались жестокие стычки между исламистскими организациями «Тахрир аш-Шам» и «Джейш Аль-Ислам», которые устроили в этом районе настоящую междоусобную войну из-за взаимных обвинений в военных неудачах вооруженной оппозиции. Самые интенсивные столкновения прошли недалеко от города Ирбин. Как передало йеменское информагентство Al Yamania News, в мирных кварталах региона отмечались многочисленные взрывы снарядов, выпущенных в ходе перестрелок между радикалами. В результате 12 гражданских лиц, в том числе несколько детей, получили ранения. При этом в Восточной Гуте действует режим тишины, утвержденный меморандумом о создании зон безопасности.

Провинция Алеппо

Правительственная армия САР продолжала вести освободительную операцию в восточной части провинции, где базируются силы «Исламского государства»*. Однако во вчерашние сутки военнослужащим САА не удалось достичь такого успеха, как за день до этого, когда от отрядов ИГ были полностью зачищены ряд населенных пунктов в районе между авиабазой «Аль-Джирах» и городом Маскана. Накануне, напротив, правительственные силы понесли потери в численном составе и технике. Так, портал ARA News сообщил, что в ходе тяжелых столкновения террористами ИГИЛ были взяты в плен семеро сирийских военных, а также взорваны два танка. Местный Twitter-канал (@Mushakisnews) передал, что в боях, кроме того, был убит офицер армии САР Ахмад Али Ибрагим.

Непосредственно связанные с командованием ИГ источники опубликовали сведения, согласно которым, сирийская армия накануне потеряла почти 30 военнослужащих убитыми. 22 из них погибли в ходе противостояния с боевиками недалеко от поселения Аль-Мазъюна на юге от освобожденного аэродрома. Еще пятеро солдат были убиты в результате неожиданной атаки отрядов ИГИЛ у населенного пункта Таль Хасан, находящегося на юго-востоке от Дейр Хафира. Однако все эти сведения по-прежнему не получили официального подтверждения.

Провинция Хомс

Район Аль-Ваер, который долгое время оставался последним прибежищем антиправительственных группировок в городе Хомс, накануне утром покинула последняя 12-я по счету группа радикалов и членов их семей, сообщило ливанское агентство AMN. Таким образом, данный район, а также, соответственно, и сам административный центр провинции теперь полностью находятся под контролем правительственных войск САР после почти пяти лет оккупации. Эвакуация из Аль-Ваера в провинцию Идлиб проводилась в соответствии с соглашением с властями республики, достигнутым при посредничестве российской стороны.

Правительственные подразделения, действующие на востоке от Пальмиры, в прошедшие сутки отразили массированную атаку отрядов ИГ. Террористы рассчитывали отбить утраченные позиции вблизи перекрестка Аль-Талила. Бои в этом районе продолжались несколько часов. О нападении сообщил портал Al Yamania News. Напомним, ранее военнослужащие САА заняли несколько стратегических опорных пунктов ИГИЛ недалеко от ключевой развязки. Части армии Сирии развивают наступление в направлении города Ас-Сухна, крупного форпоста «Исламского государства» в регионе. Следующей и главной целью станет провинция Дейр эз-Зор, имеющая важнейшее экономическое и стратегическое значение. Военные эксперты отмечают, что силам Башара Асада следует поторопиться, так как в Дейр эз-Зор уже хлынули потоки отрядов ИГ из Мосула и Ракки.

Бои накануне прошли и на юге от древнего города, где сирийские войска продолжили наступать на укрепрайоны ИГ вдоль трассы Пальмиры – Дамаск. Однако добиться каких-либо значительных успехов им в минувшие сутки не удалось. По данным NDF, размещенным на странице проправительственного формирования в соцсети Twitter (@NatDefFor), военнослужащие САА и союзники атаковали опорные пункты «Исламского государства» в горной местности Аль-Абтар, однако встретили упорное сопротивление со стороны террористов ИГИЛ. Сведения о потерях каждой из сторон пока формируются.

Провинция Дейр эз-Зор

В прошедшие сутки в прифронтовых кварталах Дейр эз-Зора только участились взрывы снарядов крупных калибров, выпущенных с направления подконтрольных боевикам ИГ территорий. Согласно информации ливанского источника в Twitter (@C_Military1), всего за вчерашние сутки террористами были убиты 15 гражданских лиц и ранены 63 человека. Причем большинство из них составляют женщины и дети. Самым массированным обстрелам накануне подверглись районы Харабиш и Аль-Джура.

Как отмечают многие военные эксперты, отряды «Исламского государства» заметно активизировали действия в регионе в связи с тем, что командование группировки намерено разместить в Дейр эз-Зоре отряды, прибывающие из Мосула и Ракки. Все они примут участие в обороне провинции, в направлении которой ведут наступления как правительственные, так и оппозиционные силы. Считается, что взятие Дейр эз-Зора будет равнозначно победе в войне. Напомним, здесь находятся крупные залежи нефти и газа, также через территорию провинции проходит катарский трубопровод.

Провинция Ракка

Основные события провинции в прошедшие сутки разворачивались в западных предместьях Ракки. После того как Сирийские демократические силы (SDF)**** захватили и затем закрепились в стратегическом городе Ат-Табка, курдские отряды выдвинулись в наступление в направлении «столицы» ИГ — Ракки. Накануне отрядам SDF удалось несколько продвинуться вглубь контролируемых боевиками территорий. В результате курды с жестокими боями вплотную подошли к поселению Хинда. Эти сведения появились на военной карте Syrian Civil War Map. Информации о потерях сторон на данный момент не поступало.

Сирийский новостной источник Damascus Now добавляет, что наступающие отряды демократической армии прикрывала артиллерия. При этом в одном из расположенных поблизости населенных пунктов — Кудайран — взорвались несколько крупнокалиберных снарядов, выпущенных курдами. Трое местных жителей были тяжело ранены. Напомним, поддержку силам SDF в рамках антитеррористической кампании «Гнев Евфрата» регулярно оказывает авиация стран западной коалиции. Курды в настоящее время параллельно действую в северных окрестностях административного центра, откуда до Ракки им остается всего около двух-трех километров.

Провинция Хама

Оппозиционные источники на протяжении почти всех прошедших суток публиковали данные об обстрелах со стороны сирийских военнослужащих в северной части провинции. В частности, сообщалось об артиллерийских, ракетных и минометных обстрелах САА укрепрайонов незаконных формирований в окрестностях населенных пунктов Кафр Зета, Аль-Латамина, Аль-Буяда и Лахайя, все еще контролируемых оппозиционными силами. Тем не менее никаких данных о причиненном радикалам уроне не приводилось. Северная часть Хамы входит в одну из четырех зон деэскалации, однако исламисты, воспользовавшись паузой в масштабной кампании САА на этом направлении, активизировали контратаки на позиции армии САР, рассчитывая вернуть утраченные населенные пункты. Именно поэтому правительственные силы вынуждены вести ответные обстрелы позиций радикалов.

Провинция Эс-Сувейда

За прошедшие сутки частям сирийской армии совместно с бойцами NDF и «Хезболлы» удалось значительно продвинуться в зачистке территорий на востоке провинции Эс-Сувейда вблизи иорданской границы. Правительственные силы освободили от оккупации «свободной армии» территорию общей площадью больше чем в 60 квадратных километров и вошли в пустынный район Аз-Залаф, оказавшись уже на юге соседней провинции Дамаск, сообщалось на странице сил Национальной обороны в соцсети Twitter (@NatDefFor).

Командование САА рассчитывает выйти к пограничному КПП «Ат-Танф», окружив тем самым обширную территорию в Сирийской пустыне, контролируемую боевиками вооруженной оппозиции, активную поддержку которым оказывают США. Армия САР значительно активизировала работу на юге страны, опасаясь военной интервенции американских войск, дислоцирующихся на территории соседней Иордании. Напомним, несколько дней назад в южной части провинции Хомс ВВС международной коалиции нанесли удар по конвою проправительственных ополченческих отрядов, приблизившихся к блокпосту «Ат-Танф».

Ирак

По информации подконтрольного «Исламскому государству» источника, в Мосуле за последние четыре дня под авиаударами авиации западной коалиции были убиты 102 мирных жителя. Страны коалиции ведут бомбардировки, способствуя дальнейшему продвижению правительственных сил Ирака в зачистке города от ИГ. Коалиционные ВВС, однако, довольно часто сбрасывают бомбы в мирных районах Мосула, где нередко намеренно укрываются террористы. Город на данный момент почти полностью перешел под контроль иракских военнослужащих. Отряды ИГИЛ занимают всего 2% от всех территорий Мосула. Последние очаги сопротивления террористов фиксируются в районе Старого города.

Служба безопасности Ирака накануне утром предотвратила крупный террористический акт в Багдаде. В районе Аль-Каррада Дахел в центральной части города сотрудниками ведомства был перехвачен «шахид-мобиль» боевиков ИГ. Установленное внутри ВСУ было вскоре обезврежено.

* Организация запрещена на территории РФ.