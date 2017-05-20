В Париже прошли первые публичные тесты гоночной беспилотной машины

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Париж, 20 мая. В Париже организаторы Формулы Е успешно провели первые публичные тесты модели, оснащенной системами беспилотного управления, предназначенными для чемпионата Roborace.

Беспилотный болид серии Roborace прошел медленный круг в Париже, на время задержавшись у барьера безопасности. По словам разработчиков, эта задержка объясняется проверкой точности траектории, которую выбрала машина в момент поворота.

В целях безопасности гоночный беспилотник сопровождался на трассе еще одним автомобилем. Однако в следующий раз, по окончании квалификации Формулы Е, образец проедет еще один круг без поддержки инженеров.