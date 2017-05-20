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Новости Сирии
Сирия новости 20 мая 22.30: жители Аль-Баба выступили против Турции и ССА, ИГ несет потери в Дейр эз-Зоре

Сирия новости 20 мая 22.30: жители Аль-Баба выступили против Турции и ССА, ИГ несет потери в Дейр эз-Зоре

22:30  20 Мая 2017
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САА нанесла серьезный урон отрядам ИГ в боях под Дейр эз-Зором

Сирия, 20 мая. Отряды ИГ** потеряли десятки боевиков ранеными и уничтоженными в ходе столкновений с армией САР на окраине Дейр эз-Зора. Жители города Аль-Баб вышли на митинги против оккупации армии Турции и ССА**. К югу от Пальмиры не прекращаются тяжелые бои между САА и ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

Сирийская арабская армия (САА): ведет ожесточенные бои с отрядами ИГИЛ* в восточном направлении от Пальмиры; нанесла серьезный численный урон силам ИГ в боях в окрестностях Дейр эз-Зора; нанесла ракетный удар по укрепрайонам исламистов на западной окраине города Джиср аш-Шугур.

«Исламское государство» (ИГИЛ): утратило контроль над районом Аль-Раби на западе Мосула; подверглось ударам ВВС САР И ВКС РФ к западу от Дейр эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): ведет перестрелки с САА к югу от города Аль-Латамина на севере провинции Хама; вместе с союзниками продолжает покидать район Барза на северо-восточной окраине Дамаска.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дамаск

Карта военных действий — Дамаск

Завершился третий этап эвакуации боевиков-оппозиционеров и их семей из района Барза в северо-восточной части Дамаска. Согласно данным сирийского новостного центра Damascus Now, в общей сложности в ходе данного этапа в провинцию Идлиб, целиком оккупированную сирийской вооруженной оппозицией, было вывезено 2 672 человека, в том числе 1 076 членов незаконных вооруженных формирований. Боевики добровольно прекратили боевые действия в обмен на возможность беспрепятственного выезда в Идлиб. Данное соглашение с властями САР было достигнуто при посредничестве представителей РФ.

Напомним, ранее соседний район Аль-Кабун перешел под полный контроль Сирийской арабской армии (САА). Командование планирует вскоре начать операцию по зачистке другого столичного района — Джобар, восточная часть которого уже несколько лет находится под контролем радикалов.

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Как передает курдский источник в социальной сети Twitter (@Afarin_Mamosta), жители города Аль-Баб, находящегося на востоке провинции Алеппо, вышли на демонстрацию против действий турецких военных и союзных им боевиков Сирийской свободной армии (ССА), одной из крупнейших оппозиционных организаций. Напомним, сегодня днем стало известно о том, что подразделения армии Турции и отряды ССА, контролирующие Аль-Баб, разрушают дома местных жителей, расчищая таким образом место для будущей военной базы, которую Анкара намерена незаконно построить на территории САР. Местные активисты, кроме того, заявляли о коротких стычках между жителями города и турецкими военнослужащими. Анкара и «свободная армия» отбили Аль-Баб у ИГИЛ в конце зимы этого года в рамках кампании «Щит Евфрата».

Провинция Хомс

Карта военных действий — Пальмира

По информации местных активистов, на юге от Пальмиры до сих пор продолжаются тяжелые бои между подразделениями армии САР и отрядами «Исламского государства»*. Столкновения переместились из района горной гряды Аль-Абтар ближе к населенному пункту Аль-Суккари к востоку от стратегического шоссе Дамаск – Пальмира, вдоль которого и продолжается наступление САА на этом направлении. Сегодня днем, напомним, правительственным военнослужащим удалось отбить нападение отрядов ИГ на востоке от древнего города недалеко от развязки Аль-Талила.

В настоящий момент продолжаются переговоры между представителями оппозиционных и правительственных сил Сирии по поводу возможной эвакуации отрядов боевиков-исламистов из городов Ар-Растан и Аль-Хула к северу от Хомса в провинцию Идлиб, передает сирийский Twitter-канал (@SyriawatanNews). Напомним, в северной части провинции располагается анклав вооруженной оппозиции, который охватывает также города Талль-Бисса, Талду, Аль-Ганту и ряд других.

Провинция Дейр эз-Зор

Карта военных действий — Дейр эз-Зор

В районе военной базы 137-го полка сирийской армии в окрестностях Дейр эз-Зора вновь вспыхнули ожесточенные столкновения между силами САА и «Исламского государства». Военный источник в Twitter (@C_Military1) сообщает о серьезных потерях в живой силе в рядах террористов, однако точные данные пока формируются. В город и провинцию тем временем стекаются мощные резервы террористического формирования, оставившие позиции в Мосуле и Ракке, где, как предполагает большинство военных экспертов, ИГ ждет скорое поражение. Ожидается, что командование ИГИЛ бросит все имеющиеся силы на оборону Дейр эз-Зора.

Ливанский источник на своей странице в соцсети Twitter (@WaelHussaini) сообщает о новой совместной операции ВВС Сирии и ВКС России в районе столицы провинции. Ударам с воздуха подверглись военные объекты боевиков к западу от Дейр эз-Зора недалеко от кладбища — в районе, где базируются значительные военные ресурсы формирования. Сведений о результатах операции, тем не менее, пока не поступало.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

Новостной портал Qasioun, связанный с вооруженной оппозицией, заявляет о том, что правительственные войска САР нанесли серию мощных ракетных ударов по укрепленным районам исламистских группировок на западной окраине города Джиср аш-Шугур, расположенного к западу от Идлиба у границы с провинцией Латакия. Данных о нанесенном террористам уроне источник, однако, не приводит.

Напомним, на всей территории провинции, контролируемой антиправительственными формированиями, действует режим без огня, введенный меморандумом о создании зон безопасности в САР. Тем не менее базирующиеся в окрестностях Джиср аш-Шугура отряды радикалов зачастую совершают вылазки на территорию Латакии, одного из самых мирных регионов республики, вследствие чего сирийские военные бывают вынуждены открыть огонь по укрепрайонам исламистов.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

Сирийский премьер-министр Имад Хамис навестил мирных жителей поселка Акариб на востоке провинции и военнослужащих, получивших ранения в ходе недавнего внезапного нападения отрядов ИГИЛ, в госпитале Кайс Ахмад Хабиб в городе Саламия. Напомним, боевики «Исламского государства» несколько дней назад ворвались в деревню, убив больше 50 гражданских лиц. Подразделениям САА удалось выбить террористов из Акариба и при этом нейтрализовать около 30 членов формирования.

По данным местных активистов, к югу от оккупированного города Аль-Латамина на севере провинции Хама вновь идут перестрелки между армией САР и «Джебхат ан-Нусрой». Отмечается, что стороны применяют артиллерию и ракетные установки. Напомним, на «Джебхат Фатх аш-Шам», самую радикальную группировку сирийской вооруженной оппозиции, установленный режим перемирия не распространяется. Ранее оппозиционные источники сообщали также о перестрелках в районах населенных пунктов Лахайя и Аль-Буяда, а также города Кафр Зета.

Ирак

Карта военных действий — Мосул

Иракские войска при помощи проправительственных Сил народной мобилизации и авиации международной коалиции установили полный контроль над районом Аль-Раби на западе Мосула, выбив оттуда отряды «Исламского государства, сообщает правительственный источник в сети Twitter (@IraqiSecurity). Террористическая организация как никогда близка к тому, чтобы целиком потерять город, ранее считавшийся главным форпостом ИГ в Ираке: под ее контролем остается всего около двух процентов Западного Мосула. Однако продвижение в зачистке города от боевиков все также сопряжено с большим числом мирных жертв. Сегодня утром сообщалось, что за последние четверо суток в результате массированных бомбардировок ВВС коалиции погибли 102 человека.

Справка по организациям, упомянутым в публикации

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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Сирия новости 20 мая 22.30: жители Аль-Баба выступили против Турции и ССА, ИГ несет потери в Дейр эз-Зоре
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