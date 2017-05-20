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Сирия, 20 мая. Отряды ИГ** потеряли десятки боевиков ранеными и уничтоженными в ходе столкновений с армией САР на окраине Дейр эз-Зора. Жители города Аль-Баб вышли на митинги против оккупации армии Турции и ССА**. К югу от Пальмиры не прекращаются тяжелые бои между САА и ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): ведет ожесточенные бои с отрядами ИГИЛ* в восточном направлении от Пальмиры; нанесла серьезный численный урон силам ИГ в боях в окрестностях Дейр эз-Зора; нанесла ракетный удар по укрепрайонам исламистов на западной окраине города Джиср аш-Шугур.

«Исламское государство» (ИГИЛ): утратило контроль над районом Аль-Раби на западе Мосула; подверглось ударам ВВС САР И ВКС РФ к западу от Дейр эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): ведет перестрелки с САА к югу от города Аль-Латамина на севере провинции Хама; вместе с союзниками продолжает покидать район Барза на северо-восточной окраине Дамаска.

Провинция Дамаск

Завершился третий этап эвакуации боевиков-оппозиционеров и их семей из района Барза в северо-восточной части Дамаска. Согласно данным сирийского новостного центра Damascus Now, в общей сложности в ходе данного этапа в провинцию Идлиб, целиком оккупированную сирийской вооруженной оппозицией, было вывезено 2 672 человека, в том числе 1 076 членов незаконных вооруженных формирований. Боевики добровольно прекратили боевые действия в обмен на возможность беспрепятственного выезда в Идлиб. Данное соглашение с властями САР было достигнуто при посредничестве представителей РФ.

Напомним, ранее соседний район Аль-Кабун перешел под полный контроль Сирийской арабской армии (САА). Командование планирует вскоре начать операцию по зачистке другого столичного района — Джобар, восточная часть которого уже несколько лет находится под контролем радикалов.

Провинция Алеппо

Как передает курдский источник в социальной сети Twitter (@Afarin_Mamosta), жители города Аль-Баб, находящегося на востоке провинции Алеппо, вышли на демонстрацию против действий турецких военных и союзных им боевиков Сирийской свободной армии (ССА), одной из крупнейших оппозиционных организаций. Напомним, сегодня днем стало известно о том, что подразделения армии Турции и отряды ССА, контролирующие Аль-Баб, разрушают дома местных жителей, расчищая таким образом место для будущей военной базы, которую Анкара намерена незаконно построить на территории САР. Местные активисты, кроме того, заявляли о коротких стычках между жителями города и турецкими военнослужащими. Анкара и «свободная армия» отбили Аль-Баб у ИГИЛ в конце зимы этого года в рамках кампании «Щит Евфрата».

Провинция Хомс

По информации местных активистов, на юге от Пальмиры до сих пор продолжаются тяжелые бои между подразделениями армии САР и отрядами «Исламского государства»*. Столкновения переместились из района горной гряды Аль-Абтар ближе к населенному пункту Аль-Суккари к востоку от стратегического шоссе Дамаск – Пальмира, вдоль которого и продолжается наступление САА на этом направлении. Сегодня днем, напомним, правительственным военнослужащим удалось отбить нападение отрядов ИГ на востоке от древнего города недалеко от развязки Аль-Талила.

В настоящий момент продолжаются переговоры между представителями оппозиционных и правительственных сил Сирии по поводу возможной эвакуации отрядов боевиков-исламистов из городов Ар-Растан и Аль-Хула к северу от Хомса в провинцию Идлиб, передает сирийский Twitter-канал (@SyriawatanNews). Напомним, в северной части провинции располагается анклав вооруженной оппозиции, который охватывает также города Талль-Бисса, Талду, Аль-Ганту и ряд других.

Провинция Дейр эз-Зор

В районе военной базы 137-го полка сирийской армии в окрестностях Дейр эз-Зора вновь вспыхнули ожесточенные столкновения между силами САА и «Исламского государства». Военный источник в Twitter (@C_Military1) сообщает о серьезных потерях в живой силе в рядах террористов, однако точные данные пока формируются. В город и провинцию тем временем стекаются мощные резервы террористического формирования, оставившие позиции в Мосуле и Ракке, где, как предполагает большинство военных экспертов, ИГ ждет скорое поражение. Ожидается, что командование ИГИЛ бросит все имеющиеся силы на оборону Дейр эз-Зора.

Ливанский источник на своей странице в соцсети Twitter (@WaelHussaini) сообщает о новой совместной операции ВВС Сирии и ВКС России в районе столицы провинции. Ударам с воздуха подверглись военные объекты боевиков к западу от Дейр эз-Зора недалеко от кладбища — в районе, где базируются значительные военные ресурсы формирования. Сведений о результатах операции, тем не менее, пока не поступало.

Провинция Идлиб

Новостной портал Qasioun, связанный с вооруженной оппозицией, заявляет о том, что правительственные войска САР нанесли серию мощных ракетных ударов по укрепленным районам исламистских группировок на западной окраине города Джиср аш-Шугур, расположенного к западу от Идлиба у границы с провинцией Латакия. Данных о нанесенном террористам уроне источник, однако, не приводит.

Напомним, на всей территории провинции, контролируемой антиправительственными формированиями, действует режим без огня, введенный меморандумом о создании зон безопасности в САР. Тем не менее базирующиеся в окрестностях Джиср аш-Шугура отряды радикалов зачастую совершают вылазки на территорию Латакии, одного из самых мирных регионов республики, вследствие чего сирийские военные бывают вынуждены открыть огонь по укрепрайонам исламистов.

Провинция Хама

Сирийский премьер-министр Имад Хамис навестил мирных жителей поселка Акариб на востоке провинции и военнослужащих, получивших ранения в ходе недавнего внезапного нападения отрядов ИГИЛ, в госпитале Кайс Ахмад Хабиб в городе Саламия. Напомним, боевики «Исламского государства» несколько дней назад ворвались в деревню, убив больше 50 гражданских лиц. Подразделениям САА удалось выбить террористов из Акариба и при этом нейтрализовать около 30 членов формирования.

По данным местных активистов, к югу от оккупированного города Аль-Латамина на севере провинции Хама вновь идут перестрелки между армией САР и «Джебхат ан-Нусрой». Отмечается, что стороны применяют артиллерию и ракетные установки. Напомним, на «Джебхат Фатх аш-Шам», самую радикальную группировку сирийской вооруженной оппозиции, установленный режим перемирия не распространяется. Ранее оппозиционные источники сообщали также о перестрелках в районах населенных пунктов Лахайя и Аль-Буяда, а также города Кафр Зета.

Ирак

Иракские войска при помощи проправительственных Сил народной мобилизации и авиации международной коалиции установили полный контроль над районом Аль-Раби на западе Мосула, выбив оттуда отряды «Исламского государства, сообщает правительственный источник в сети Twitter (@IraqiSecurity). Террористическая организация как никогда близка к тому, чтобы целиком потерять город, ранее считавшийся главным форпостом ИГ в Ираке: под ее контролем остается всего около двух процентов Западного Мосула. Однако продвижение в зачистке города от боевиков все также сопряжено с большим числом мирных жертв. Сегодня утром сообщалось, что за последние четверо суток в результате массированных бомбардировок ВВС коалиции погибли 102 человека.

* Организация запрещена на территории РФ.