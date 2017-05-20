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Технологии
Компания Jeep представила эскизы своего внедорожника будущего

Компания Jeep представила эскизы своего внедорожника будущего

21:23  20 Мая 2017
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Компания Jeep представила эскизы своего внедорожника будущего

Москва, 20 мая. Компания Jeep представила эскиз внедорожника будущего с футуристичным дизайном. Автор эскиза надеется, что подобные машины люди смогут увидеть на дорогах уже к 2035 году.

Дизайнер Нак Джун Ким показал свое видение автомобиля будущего, будто созданного для любителей приключений. Уже по внешнему виду Jeep образца 2035 года можно сделать вывод, что он справится с бездорожьем без проблем.

У внедорожника будущего имеются в наличии минимальные передние и задние свесы, огромный дорожный просвет и набор колес и шин, которые заставляют вспомнить о луноходах. Разумеется, о серийном выпуске таких машин речи пока не идет.

 

Алексей Громов
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