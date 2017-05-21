Тиллерсон ничего не знает о расследовании против таинственного советника Трампа

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Вашингтон, 21 мая. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что ничего не знает о расследовании в отношении одного из советников президента США Дональда Трампа. Ранее в СМИ появилась информация, что этот советник проходит по делу о возможном «вмешательстве» России в выборы президента США.

Информацию о привлечении высокопоставленного советника Трампа к расследованию опубликовала газета Washington Post со ссылкой на свои источники. Имя фигуранта расследования не раскрывалось.

«У меня нет никакой информации, я ничего не знаю о фигуранте, о котором идет речь», — сказал Тиллерсон во время совместной пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

Ранее госсекретарь США заявлял, что «вмешательство» России в выборы американского президента якобы хорошо задокументировано.