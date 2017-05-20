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Политика
Стивен Хокинг раскрыл главное условие для выживания человечества

Стивен Хокинг раскрыл главное условие для выживания человечества

23:20  20 Мая 2017
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Стивен Хокинг раскрыл главное условие для выживания человечества

Лондон, 20 мая. Всемирно известный ученый Стивен Хокинг полагает, что человечеству необходимо приложить все усилия для колонизации других планет, если оно хочет выжить.

Во время выступления в Лондоне популяризатор науки в очередной раз сообщил об угрозе исчезновения человечества. По его словам, самым надежным способом избежать печального конца станет освоение других планет.

«У нас заканчивается пространство на Земле, нам необходимо преодолеть технические ограничения, мешающие нам жить в других местах во Вселенной», — цитирует физика-теоретика британское издание The Independent.

Стивен Хокинг раскрыл главное условие для выживания человечества

Ранее Хокинг дал землянам 100 лет, чтобы переселиться на другую планету. В противном случае, по его мнению, на Земле наступит конец света.

#хокинг
Алексей Громов
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