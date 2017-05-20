Стало известно, какая тема вызвала особый интерес у Порошенко и Меркель

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Киев, 20 мая. Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопросы безопасности и гуманитарную ситуацию в Донбассе. Особое внимание собеседники уделили работе СММ ОБСЕ, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«Во время встречи в расширенном кругу ключевой темой были безопасность и гуманитарная ситуация на Донбассе. Немецкая сторона хорошо осведомлена о всех нарушениях режима тишины, невыполнении минских соглашений», — написала она на своей странице в Facebook, добавив, что повышенное внимание лидеры двух стран уделили деятельности СММ ОБСЕ.

Переговоры Порошенко и Меркель в Берлине длились около 2,5 часов. Ранее бундесканцлерин обещала, что поговорит с украинским лидером о прошедшей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.