Автомобиль полиции сбил восьмилетнего мальчика в Мурманске

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Мурманск, 20 мая. В Мурманске проводится доследственная проверка по факту ДТП с участием служебного автомобиля ППС и восьмилетнего ребенка.

По предварительной версии, накануне днем полицейский автомобиль во дворе одного из домов на Первомайской улице наехал на мальчика. Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Мурманской области. Все обстоятельства и причины происшествия сейчас выясняются.

Добавим, еще одно серьезное ДТП ранее произошло в Курске. Там маршрутное такси столкнулось с двумя автомобилями, в результате чего пострадали 12 человек.