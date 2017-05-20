Путин отметил блистательное мастерство ансамбля «Солисты Москвы»

В закладки

Скопировать

Москва, 20 мая. Президент России Владимир Путин высоко отметил мастерство и репертуар камерного ансамбля «Солисты Москвы», которому исполнилось 25 лет. Приветствие участникам ансамбля опубликовано на сайте Кремля.

По словам российского лидера, «Солисты Москвы» — это уникальный коллектив, состоящий из талантливых аспирантов и выпускников Московской консерватории. Его основатель, дирижер Юрий Башмет заложил традиции, все эти годы определяющие творческое кредо ансамбля. Во многом благодаря его неиссякаемому вдохновению и энергии коллектив активно гастролирует за рубежом и радует поклонников блистательным мастерством и богатым репертуаром, подчеркнул Путин.

В заключение президент пожелал «Солистам Москвы» успехов и всего наилучшего.