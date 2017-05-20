Трамп призвал Эр-Рияд к сотрудничеству в борьбе с ИГ и «Аль-Каидой»

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Вашингтон, 20 мая. Президент США Дональд Трамп, будучи с визитом в Саудовской Аравии, подчеркнул необходимость совместной работы по борьбе с ИГ* и «Аль-Каидой», заявил представитель Белого дома.

Сегодня американский лидер Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон прибыли с визитом в Саудовскую Аравию. Трамп призвал Эр-Рияд к сотрудничеству по борьбе с ИГ (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (запрещена в РФ). Противостояние Ирану Трамп также назвал совместной целью Вашингтона и Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель администрации США.

* Организация запрещена на территории РФ.