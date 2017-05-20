Тиллерсон потребовал от Роухани прекратить «финансирование терроризма»

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Вашингтон, 20 мая. США надеются, что президент Ирана Хасан Роухани положит конец испытаниям баллистических ракет и перестанет финансировать «иранскую террористическую сеть». Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Я надеюсь, что Роухани использует свой президентский срок, чтобы запустить процесс свертывания иранской террористической сети и финансирования этой сети», — сказал Тиллерсон.

По его словам, Вашингтон также рассчитывает на прекращение испытаний баллистических ракет.

Действующий президент Ирана Хасан Роухани был переизбран на второй срок. Его кандидатуру поддержали 57% проголосовавших. Ранее поздравления Роухани в связи с победой на выборах направил президент России Владимир Путин.