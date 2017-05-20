Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Тиллерсон потребовал от Роухани прекратить «финансирование терроризма»

Тиллерсон потребовал от Роухани прекратить «финансирование терроризма»

21:11  20 Мая 2017
207

Тиллерсон призвал Роухани положить конец испытаниям баллистических ракет

Вашингтон, 20 мая. США надеются, что президент Ирана Хасан Роухани положит конец испытаниям баллистических ракет и перестанет финансировать «иранскую террористическую сеть». Об этом заявил  госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Я надеюсь, что Роухани использует свой президентский срок, чтобы запустить процесс свертывания иранской террористической сети и финансирования этой сети», — сказал Тиллерсон.

Тиллерсон потребовал от Роухани прекратить «финансирование терроризма»

По его словам, Вашингтон также рассчитывает на прекращение испытаний баллистических ракет.

Действующий президент Ирана Хасан Роухани был переизбран на второй срок. Его кандидатуру поддержали 57% проголосовавших. Ранее поздравления Роухани в связи с победой на выборах направил президент России Владимир Путин.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть