Донбасс: двое мирных жителей Донецка пострадали при обстреле со стороны ВСУ

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Донецк, 20 мая. Два мирных жителя пострадали при обстреле со стороны ВСУ района автостанции на западе Донецка. Об этом сообщили в администрации Петровского района города.

«Был обстрел в районе автостанции в поселке Трудовские, ранено два человека, им оказана медицинская помощь», — приводит сообщение администрации РИА Новости.

Напомним, украинские силовики за минувшие сутки почти 60 раз открывали огонь по территории ДНР. При этом применялись артиллерия, минометы, бронетехника, а также гранатометы и стрелковое оружие.