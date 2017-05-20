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Общество
Делегация РПЦ прибыла в Италию за частицей мощей Николая Чудотворца

Делегация РПЦ прибыла в Италию за частицей мощей Николая Чудотворца

19:37  20 Мая 2017
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Делегация РПЦ прибыла в Италию за частицей мощей Николая Чудотворца

Бари (Италия), 20 мая. Делегация Русской православной церкви прибыла сегодня в Бари, чтобы забрать частицу мощей Николая Чудотворца и доставить святыню в Москву.

Представители российского духовенства прибыли в Италию, в делегацию РПЦ, которая доставит из Бари в Москву частицу мощей Николая Чудотворца, вошли митрополит Волоколамский Иларион, управляющий приходами РПЦ в Италии, епископ Богородский Антоний Севрюк. Напомним, что прихожане православной церкви смогут прикоснуться к мощам одного из самых почитаемых христианами святых в российской столице (21 мая) и в Петербурге (с 13 по 28 июля).

Делегация РПЦ прибыла в Италию за частицей мощей Николая Чудотворца

Ирина Селезнева
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