Делегация РПЦ прибыла в Италию за частицей мощей Николая Чудотворца

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Бари (Италия), 20 мая. Делегация Русской православной церкви прибыла сегодня в Бари, чтобы забрать частицу мощей Николая Чудотворца и доставить святыню в Москву.

Представители российского духовенства прибыли в Италию, в делегацию РПЦ, которая доставит из Бари в Москву частицу мощей Николая Чудотворца, вошли митрополит Волоколамский Иларион, управляющий приходами РПЦ в Италии, епископ Богородский Антоний Севрюк. Напомним, что прихожане православной церкви смогут прикоснуться к мощам одного из самых почитаемых христианами святых в российской столице (21 мая) и в Петербурге (с 13 по 28 июля).