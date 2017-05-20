Трамп заключил с Саудовской Аравией крупнейшую в истории США оборонную сделку

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Эр-Рияд, 20 мая. США и Саудовская Аравия подписали пакет договоренностей на общую сумму 280 млрд долларов. Церемония подписания соглашений прошла в Эр-Рияде в присутствии президента США Дональда Трампа и короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. В Белом доме уже объявили, что американский лидер заключил в Эр-Рияде крупнейшую в истории США оборонную сделку.

Профильные министры двух стран подписали в частности, соглашение о развитии и модернизации ВС Саудовской Аравии, меморандум между саудовской корпорацией по развитию информационных технологий и компанией Apple, соглашение об авиаперевозках и др.

Вместе с тем официальный представитель Белого дома Шон Спайсер сообщил, что в Эр-Рияде была заключена оборонная сделка на сумму почти 110 млрд долларов. Она является крупнейшей в истории Соединенных Штатов.