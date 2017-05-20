Сирия: боевики ИГ убили 19 мирных жителей в предместьях Дейр эз-Зор

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Дамаск, 20 мая. Боевики ИГ* убили по меньше мере 19 мирных жителей, в том числе двоих детей в предместье города Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщает AFP.

Террористы ИГ (организация «Исламское государство»* запрещена в РФ) учинили расправу над мирными сирийцами к северо-западу от Дейр-эз-Зора неподалеку от границы с провинцией Ракка. Также боевики взяли в заложники трех бойцов вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии». Отметим, что наступление на позиции ИГИЛ* ведут арабо-курдские «Силы демократической Сирии», которых с воздуха поддерживают самолеты коалиции во главе с США.

* Организация запрещена на территории РФ.