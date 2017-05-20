Посольство РФ назвало «дешевым трюком» использование фото Путина газетой Times

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Лондон, 20 мая. Посольство РФ в Великобритании назвало «дешевым трюком» использование фотографии президента России Владимира Путина в коллаже издания The Times. Журналисты проиллюстрировали фотографией главы РФ материал о вирусе-вымогателе WannaCry.

Свое сообщение в микроблоге в Twitter российское посольство сопроводило ироничным вирусным хештегом #Russiansdidit (Русские сделали это снова).

Отметим, что в статье The Times под названием «Хакеры сделали нам последнее предупреждение», автор поражается тому, насколько легко вирус-вымогатель поразил компьютеры по всему миру и парализовал работу важнейших ведомств.