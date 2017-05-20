В кружевах и перьях: наряд Бони на Каннском фестивале назвали вульгарным

В закладки

Скопировать

Канн, 20 мая. Известная российская телеведущая Виктория Боня пополнила список самых безвкусно одетых гостей Каннского кинофестиваля, ее голубой наряд с перьями выглядел неоднозначно на красной дорожке.

Первое появление светской львицы Виктории Бони на красной дорожке Каннского фестиваля в розовом платье вызвало восторг журналистов, пишущих колонки о моде. Однако слишком открытый голубой наряд с перьями второго дня заставил папарацци напомнить о съемках телеведущей для мужского журнала. В список сомнительных модниц также вошли актриса Виктория Сильвстедт и модель Виктория Херви, пишет NewInform.