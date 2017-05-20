Сирия: свыше тысячи боевиков покинули окраину Дамаска

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Дамаск, 20 мая. Сегодня в квартале Барзе на северо-восточной окраине сирийского Дамаска завершился очередной этап вывода боевиков вооруженных группировок. По словам губернатора Дамаска Бишра ас-Саббана, пригород покинули 2672 человек, из них 1076 являются радикалами, отказавшимися сложить оружие.

Как передает агентство САНА, боевики вместе с семьями были отправлены на автобусах на север страны.

Добавим, ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео, как более тысячи боевиков на 20 автобусах покинули квартал Барзе в Дамаске. Вывод боевиков реализуется в рамках соглашения о прекращении огня, которое будет достигнуто в несколько этапов.