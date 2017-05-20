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Спорт
Канада не пустила Россию в финал чемпионата мира по хоккею

Канада не пустила Россию в финал чемпионата мира по хоккею

18:52  20 Мая 2017
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Канада не пустила Россию в финал чемпионата мира по хоккею

Кельн, 20 мая. Сборная России проиграла сборной Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею со счетом 4:2. Теперь национальной команде предстоит борьба за бронзу со сборной, которая проиграет в полуфинальном матче между Швецией и Финляндией.

Встреча российской и канадской сборных прошла сегодня в немецком Кельне. Россияне открыли счет и забросили в ворота канадцев две шайбы — отличились Евгений Кузнецов и Никита Гусев. Соперник ответил четырьмя шайбами. Наши ворота поразили Марк Шайфли, Натан Маккиннон, Райан О'Райли и Шон Кутюрье.

Добавим, что матчи за бронзу и золото чемпионата также пройдут в Кельне.

Алексей Громов
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